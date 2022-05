Raphaëlle ROS (FRANÇOIS)

Crossknowledge est le leader international du développement des compétences managériales et de leadership à distance.



J'ai rejoint CrossKnowledge car je crois fondamentalement que ce sont les femmes et les hommes d'une entreprise qui sont la ressource clé et unique de l'entreprise...

Manager des hommes et des femmes, créer un équipe soudée et performante, militer pour la promotion des femmes en entreprise, et développer au quotidien des produits et des solutions sur les grandes thématiques de management et de leadership, voilà ce que j'aime faire et que je mets en pratique.



Mon passage, ou plutôt mon ancrage - 13 ans- chez Larousse m'a permis de vraiment maîtriser la notion de diffusion du savoir, d'apprécier l'importance du concept et de me l'approprier en tant que philosophie de vie professionnelle.



Mes compétences :

Marketing

Créativité

Ressources humaines

Leadership

Management

Formation

Formation professionnelle