Régis LORETTI

Après avoir exercé en psychologie, je suis passé par la case prison où j'ai travaillé huit années à développer la formation professionnelle auprès de détenus de bas niveau, en maison d'arrêt.

J'ai ensuite créé un organisme de formation spécialisé RH. GPEC, conseil en organisation et prestataire de formation durant 12 années.

Puis j'ai intégré le Groupe Menway, ex Raymond Poulain Consultant, en tant que consultant chargé de recrutement et de formation.

Une expérience, au sein de la même entreprise, en gestion des mobilités individuelles et collectives : outplacement individuel, accompagnement de plans sociaux...

Un coup de coeur pour la conduite bilans de compétence, temps privilégié de construction de parcours professionnels.

Puis, depuis cette année, retour à mes premières amours : GPEC et formation tout en continuant les accompagnements individuels.



Mes compétences :

Bilan de compétence

GPEC GRH

Conseil en organisation