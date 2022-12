Les vingt années passées au service des clients et du commerce dans le domaine des biens multimédia mont permis de me forger une solide expérience en management, marketing, et achat dans la grande distribution puis dans la distribution spécialisée.



La première m'a appris la persévérance, la culture du résultat ainsi que l'esprit d'entreprise et j'ai alors développé mon management, mon esprit d'initiative ainsi que ma réactivité. Par ailleurs jai aussi eu la chance de m'essayer à la formation en tant que cadre formateur puis en tant que formateur magasin me permettant de me découvrir une passion pour la formation en entreprise.

La seconde m'a permis de me spécialiser dans le marché du multimédia et d'approfondir mes compétences en achats. Construire ses gammes, respecter ses budgets d'achat et de couverture de stock en négociant toujours les meilleurs tarifs nécessitent une solide connaissance du contexte et du marché environnant. De plus j'ai pu vivre au quotidien ma passion pour les produits Apple et par la même développer mes connaissances pour ces produits (Apple Sales Professional 2009-2011).



Malgrès tout, le point commun de tous les postes que j'ai occupé et que j'occuperai reste la dimension humaine de chacun deux, car les hommes demeurent la vraie richesse dune entreprise.



Enfin, je suis quelqu'un de dynamique, rigoureux et expérimenté dans la gestion de centres de profits et lencadrement de personnel, je sais aussi me remettre en question et adapter mon degrès d'exigence pour atteindre et dépasser tout objectif.



Mes compétences :

Management

Sales

Gestion

Marketing

Formation

Commerce

Vente

IT

PC

Négociation

Informatique

Achats

Coaching