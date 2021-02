Directeur qualité et ingénierie automobile



SHL Leadership évaluation en juillet 2019

Définition et déploiement dorganisations

Management

Communication interne

Automobile et Après-Vente

Elaboration dune stratégie et déploiement dune politique qualité

Déploiement dun système dAssurance Qualité (ISO9001)

Analyse et optimisation de processus