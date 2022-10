Rémy DEBARD

Je suis directeur d'une association qui gère trois centres sociaux et plusieurs équipements d'accueil petite enfance à Rillieux la Pape en banlieue lyonnaise.

Après 17 ans en Picardie, en tant que directeur régional de la Fédération des Maisons des Jeunes et de la Culture, j'avais le souhait à la fois de changer de région mais aussi de revenir vers un poste plus en prise avec un territoire, ses habitants. Je souhaitais mettre mon savoir faire en terme de gestion et de développement local au service d'un quartier, d'une ville nouvelle, d'une association d'animation sociale. J'ai embrassé ma carrière par un engagement auprès d'habitants de quartiers plus paupérisés et j'avais le désir de revenir vers un emploi à plus forte prégnance sociale.

Il était aussi important pour moi de me relancer dans un nouveau défi, une nouvelle aventure. Homme de projet, de développement plus que de gestion, j'avais besoin de découvrir d'autres horizons et d'autres contextes.

Au bout de 6 ans, je ressens maintenant le besoin d'ouvrir d'autres horizons.



Mes compétences :

Conseil

Direction générale

GRH

Mobile

Plan stratégique

Suivi comptable

Ressources humaines

Négociation

Sens politique