Renaud THIEULOY

ECA - Experts & Consultants Associés : Cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes indépendant, implanté à Meylan (Grenoble) depuis près de 40 ans, propose au monde de l'entreprise privée et semi-publique son expertise dans les domaines les plus divers de l'expertise comptable et judiciaire, de l'audit légal (commissariat aux comptes) et contractuel, de l'acquisition/cession d'entreprise, de la structuration de groupes familiaux, de la mise en place de procédures et d'organisation interne, du conseil financier et patrimonial, de la gestion budgétaire, de la gestion RH et sociale...



Mes compétences :

Expertise comptable

Fiscalité

Commissariat aux comptes

Audit