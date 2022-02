Renaud TIRAT

2008 à ce jour : SPIE Communications

Ingénieur Avant-Vente et Support aux Offres (Service Utilisateur, IT Services)



Gestion des appels d’offres nationaux et régionaux marchés Public et Privé,

Analyse de la charge et financière,

Réalisation et rédaction des offres,

Soutenance et support avant vente.





2005 – 2008 : SPIE Infoservices

Responsable Avant Vente Déploiement et Services



Gestion des appels d’offres nationaux et régionaux marchés Public et Privé,

Analyse de la charge,

Analyse financière,

Réalisation et rédaction des offres,

Soutenance et support avant vente,

Suivi de comptes.





2003 - 2005 : FAST Services & Informatique Responsable de comptes secteur PME





Gestion et développement des comptes client PME,

Gestion du budget et des objectifs commerciaux,

Mise en place et suivi de prestations d’ingénierie, de maintenance, de délégation et de support hotline.





1999 - 2003 : FAST Services & Informatique

Chef de projets Déploiement et Inventaire





Contrôle de la rentabilité et suivi financier,

Suivi des prestations techniques,

Gestion des échecs et des non conformité, définition d'actions correctives.

Mise en place de processus et procédure,

Gestion des plannings et pilotage,

Encadrement et animation des équipes d’encadrement et technique.





1992 - 1998 FAST Services & Informatique

Assistant du responsable du service Production et Logistique



Mes compétences :

Avant vente