• Expert technico-fonctionnel SAP.

• Paramétrage flux complets d’achat et de vente (SD, FI-GL, FI-AR, FI-AP, CO).

• Expert déploiement de la solution SAP IS-Media.

• Recueil des besoins, paramétrage, recette et déploiement.

• Interfaces entrante/sortante avec SAP.

• Lecture du code ABAP, Debug, LSMW, IDocs.

• Gestion de projet (Encadrement équipe, Gestion coûts, délais et planning projet).



Mes compétences :

Sap

SAP ABAP

LSMW

SAP Finance

SAP ECC6