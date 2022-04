Rhifar GARRIGUES

Forte d'une double compétence en sciences humaines et en gestion des entreprises, j'ai toujours tenu à m'engager dans des missions du secteur de l'économie sociale et solidaire tout en m'inscrivant dans une logique de performance.



Chargée de développement à l'ESAT Essor à Poitiers, j'accompagne mes clients dans la réalisation d'achats socialement responsables tout en faisant des gains économiques directs et en accroissant leur image de marque.



Si vous souhaitez échanger sur les pratiques commerciales ou en savoir plus sur nos métiers, n'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Gestion de projet

Autonomie

Gestion budgétaire

Travail en équipe

Sens de l'initiative

Communication

Télétravail

Méthode agile

Aisance relationelle

Microsoft Office