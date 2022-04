Richard ATWOOD

Une carrière dédiée à l'emploi et au développement local,cadre dirigeant.



- Directeur d'agences locales pour l'emploi en PACA

pole de conversion de La Seyne sur Mer puis La Ciotat (fermeture de chantiers navals Normed et reconversion du territoire)



- Conseil en création d'entreprise (ANCE)

- Auditeur Qualité (AFAQ).



- Directeur Délégué ANPE (DDA)pour le Nord Auvergne (ALLIER et partie du Puys de Dome)5 ans



-Directeur Délégué ANPE pour le département de Saone et Loire : 5 ans



-Créateur-Directeur de la Maison de l'Emploi du bassin Dijonnais / PLIE du bassin dijonnais depuis 2007.

Budget MDEF: 2 165 845 euros

30 agents

15 points d'implantation



Mes compétences :

Manager

Développement local

Conseil RH

Coaching