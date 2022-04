Richard BARNAY

Gestion administrative et financière TPE/PME, filiales de groupe:



- Mise en place et/ou management de la fonction finance-gestion

- Prévention des risques, plan de sauvegarde,restructuration et retournement

- Formation finance-gestion-comptabilité



Contact: rbgestion@hotmail.fr



Mes domaines d'interventions:



- Etablissement et mise en place de Reporting

- Mise en place de Système d’Information et Gestion

- Etablissement plans d’affaires, budget, contrôle budgétaire

- Mise en place et établissement de tableaux de bord opérationnels

- Calcul des coûts de revient industriels et analyses des coûts

- Contrôle de gestion commercial : CA, Marges, RFA

- Organisation service client et recouvrement

- Gestion de trésorerie : yc mise en place et suivi compte factor

- Comptabilité jusqu’au bilan. Liasse fiscale et fiscalité courante

- Remise à niveau comptabilité

- Suivi de la paie et déclarations sociales

- Management équipe comptable et administrative



Mon expérience:



- 11 ans en tant que Responsable de gestion dans un grand groupe français

- 10 ans en tant que RAF-Contrôleur financier en PME industrielle et commerciale

- Depuis 2010: RAF-Contrôleur financier sur missions de management de transitions.



Ma formation:



- MASTER en contrôle et audit. (IAE de Paris-Panthéon Sorbonne)

- DECF. (CNAM INTEC-Paris)

- DUT de gestion-option FC (IUT de Sceaux)



Président d’association, j’ai également créé et managé un club d’athlétisme.



Mes compétences :

Budget

Affacturage

SAP

Déclarations sociales et fiscales

Management

Coûts de revient industriel

Indicateurs de pilotage mesure de la performance

Tableaux de bord opérationnel

Gestion de trésorerie en période de crise

Recouvrement

Comptabilité

Comptabilité analytique