Richard BELLEME

Disposant d’une solide expérience dans le domaine de l’optimisation, je sais rapidement m’intégrer dans une équipe. J'analyse les besoins, les contraintes et les enjeux, les synthétisent pour apporter des solutions pertinentes tant au niveau technique que fonctionnel.

Ma rigueur, ma détermination et ma connaissance technique me permettent d’assister l’ensemble des intervenants de l’analyse, puis lors de la définition et jusqu’à la mise en œuvre des architectures techniques.





Mes compétences :

Time Navigator

AIX

TSM

Networker

Unix

Stockage

Architecture

Axway Gateway

CFT

Togaf