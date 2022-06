Richard EDERY MANAGER TRANSITION

Manager expérimenté, investi dans l'humain et le collectif, Je développe ou transforme votre relation Client au bénéfice de votre stratégie d'entreprise



Pilote de différents P&L, j'ai eu la chance de manager un codir avec des équipes opérationnelles importantes (500 pers), multi sites et pluri compétences dans trois secteurs différents :

la Restauration, la Grande distribution et la Relation Client à distance



Mon management s'appuie sur l'efficacité et la bienveillance (Voir Talk sur Youtube)



En tant que Directeur opérationnel d'une BU services Clients, jai pu réaliser un nombre dactions qui ont permis daméliorer sa croissance, ses résultats quanti et quali et de valoriser laction des collaborateurs



Jai fait évoluer la satisfaction Clients par la simplification des parcours Clients avec des solutions digitales (SVI langage naturel), par l'intégration de nouveaux canaux (Messenger, Facebook) et outils (Chat, Chatbot)



Jai mis en place en simultané une démarche de certification Afnor NF345 pour améliorer le professionnalisme des équipes et une démarche de QVT. Ce qui a permis de baisser labsentéisme de 20%, le turn over à moins de 5%, une satisfaction collaborateurs à +24 pts dindice et +22% de satisfaction Client



Garant des relations sociales, jai mené différents accords dentreprise tels que le temps de travail, les classifications et fiche de poste, lintéressement et la politique salariale avec les NAO (90% signatures)



Jai optimisé les coûts de distribution en ayant une nouvelle organisation et outil de planification des équipes, et en développant lactivité commerciale par lintégration de nouveaux services Clients. En 12 ans, le cout du contact est passé de 3.10€ à 2.40€



Mon leadership, ma vision globale et opérationnelle, mon expérience de pilotage d'un P&L me permettent dêtre en capacité de concevoir et de mener une stratégie, de manager des équipes importantes, daborder des sujets de transformation et danimer les relations sociales



COMPETENCES DEVELOPPEES: Stratégie / Relation Clients / Management / Digitalisation de la relation Client / Pilotage relation sociale / Amélioration continue / Certification / Gestion multi sites opérationnels / Centre de profit / Pilotage d'un P&L / Distribution / Centre de contacts