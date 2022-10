Rim BEN HAMIDA

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur mon profil.



Je suis actuellement étudiante en Management et Administration des Entreprises à l'IAE de Grenoble. Etant déjà diplômée d'un Master de Biochimie, j'ai cherché à suivre ce master pour acquérir une pluridisciplinarité et une double compétence que j'estime être très intéressante et importante pour mes objectifs dans la vie ainsi que pour le domaine dans lequel je désire travailler.



J'ai, en effet, toujours été attirée par tout ce qui touche à la pharmaceutique et/ou à la cosmétique et je cherche actuellement un stage à dimension managériale dans ces domaines dans le cadre de mon Master de Management.



Pour ce qui est de ma description, je suis très curieuse, j'aime beaucoup apprendre de nouvelles choses et je suis naturellement autonome bien que j'aime également le travail en groupe.



Enfin, je suis toujours ouverte à de nouvelles opportunités alors n'hésitez pas à me contacter.