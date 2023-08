Robin ROBIN (SWEENEY)

Je m’appelle Robin SWEENEY de nationalité Britannique. Directeur Administratif & financier, j’ai acquis au cours de 28 ans d’expérience des multiples compétences en Finance & comptabilité, contrôle de gestion, business administration & management dans un contexte internationale.

Secteur Finance & Comptabilité :

Comptabilité générale, clients, fournisseurs, banque & trésorerie (Française & Anglo Saxons).

Clôtures annuels & point de liaison avec la Commissaire aux comptes.



Secteur Contrôle de gestion :

Reporting mensuel avec analyses & comparatifs avec budget.

Budget & plans stratégique de 5 ans.



Secteur Business Administration & management :

Préside au Comite de direction tant que DAF.

Point de liaison avec les autorités fiscales, sociales & administratives externes.

Encadrement des personnels.





Je suis diplômé Chartered Institute of Management Accountants (CIMA), qui est un ordre d’expertise comptable & gestion financière Britannique, ciblé aux entreprises, pour les postes de direction ou contrôle financière (Equivalence en France, entre DESCF & MBA).



Mes principales réalisations :



- Mise en place d’une structure de management par responsabilité. D’abord, de créer une structure de comptabilité analytique par centres des activités principaux & les déléguées aux directeurs concernées.

- Participation & mise en place des ERP’s. Créer la base de la comptabilité conforme aux normes françaises et qui permet aussi le reporting anglo saxon et contrôle de gestion.

- Amélioration aux contrôles internes. Soit par l’utilisation des outils informatiques, ou soit par l’éducation des personnels. Les résultats de ces améliorations inclus le respect des délais de reporting, les contenus des comptes plus fiables & plus de temps pour faire les actions correctifs. J’ai reçu un prix Européen en 2006 & un prix mondial en 2007 pour contrôleur financier.



Mes compétences :

Anglais

Comptabilité

Contrôle de gestion

International

Comptabilite Anglo Saxonne