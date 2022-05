Romain DE VARGAS

Né a Paris, j´ai passé toute ma jeunesse a Barcelone en Espagne. C´est là, au bord de la Méditerranée que j´ai découvert la mer et les joies de la plongée sous marine. Depuis lors j´ai toujours su ce que je voulais faire plus tard.

C´est pour cette raison que, une fois le lycée terminé, je me suis directement orienté vers une carrière de biologiste marin. J´ai donc débuté mon cursus universitaire a Barcelone et obtenu mon Bachelor en Biologie marine aprés avoir complété ma dernière année aux Etats Unis. Durant ces premières années d´études, j ai acquis des connaissances poussés dans les domaines de la biologie aquatiques, la chime et la physique des fluides. Ayant conscience qu´un simple bagage scientifique (aussi spécialisé et poussé qu´il soit)n´est pas suffisant dans le monde du travail d´aujourd´hui, j´ai poursuivi mpn cursus universitaire a Monpellier ou j´ai obtenu un master en bioressources aquatiques (Master BAEMT). Ce master m´a apporté de nouveaux outils et connaissances en matière de gestion de projets, gestion de la qualité et autres aspects liés a la transformation et la valorisation des produits aquacoles.

Au cours de mon cursus universitaire, j´ai été ammené a réaliser des stages en entreprises. Cela m´a permis de travailler dans des milieux et sur des projets totalement différents mais tous enrichissants. Ainsi j´ai travaillé dans un laboratoire de recherche à Montpellier, mis en place un protocole HACCP au Burkina Faso et travailler en écloserie en Espagne.

Au cours de l´année que j´ai passé en République Dominicaine, j´ai eu la chance de participer à un projet de culture intensive de crevettes en système fermé sans renouvellement d´eau (IMR sytème). Tout juste sorti d´université j´ai du vite m´adapter aux conditions de travail (pays et culture différents). Au cours de l´année passée sur ce projet, j´ai participé aux deuxième et troisième cycles de production. Lors du deuxième, les conditions de cultures étaient, a partir du deuxième tiers du cycle, extrèmes: salinité superieur a 50ppt (voire 60ppt dans un des bassin en fin de cycle), oxygène critique la nuit, floc bactérien pratiquement absent (donc grande fluctuation des paramètres chimique: TAN, NO2). Malgré ces conditions, la production fut superieure de environ 30% au premier cycle. Une fois les problèmes identifiés, j´ai dessiné un nouveau protocole de preparation des bassins et d´alimentation visant a solutionner les erreurs passées. lors du troisième cycle, la croissance fut bonne, la survie le double du cycle deux et les conditions physico chimiques furent contrôlées pendant des semaines. Le résultat de ce cycle furent superieurs de 60% ce du cycle passé. Après cette experience, je suis rentré en Europe ou j´ai travaillé succèssivement en Hollande et en Belgique sur le même type de culture. Ayant la volonté d´élargir mon champ d´action et d´espèces, j´ai eu l´opportunité de rentrer en tant que responsable de production à l´Esturgeonnière. Nous y produisons du caviar et exploitons aussi la chaire.



Mes compétences :

Aquaculture

Management