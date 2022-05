Romain DUPUY

Mon fort attrait pour ce noble produit est le point initial de la relation que je souhaite établir avec mes partenaires (clients, chef de rayon, directeur,agents...). A travers la diversité et la qualité de nos vins,je réponds aux attentes avec de la valeur ajoutée par la mise en place d'action spécifiques et ciblées.



Dynamisme, pragmatisme, pugnacité et sens de l'écoute sont mes compétences pour assurer mes missions ...mais toujours dans un esprit de convivialité qui s'associe à l'univers de très joli produit quelque soit le circuit de distribution.



Mes compétences :

Développement commercial

Marketing

Agroalimentaire

Management

Vente