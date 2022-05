Romain GADRAS

1) Commercial : Gestion de l’équipe, identification des décideurs (responsables d'exploitation, gérant, RH, DAF, RAF...), phoning, conduite d'entretien, visites spontanées, détection des besoins, négociation, mise en place de partenariats, fidélisation des comptes et développement des parts de marché.

2) Recrutement : mise en ligne d'annonces, sourcing, CVthèques, sélection des profils et entretiens, présentation et vente des candidats aux clients.

3) Administratif : suivi des contrats, intégration des candidats, recouvrement des créances, comptes-rendus commerciaux, reporting.





Mes compétences :

Management

Comptabilité

Vente

Gestion

Informatique

Contrôle de gestion

Étude de marché