Romain GASCOIN

En juin 2013, j'ai succédé à maître REYNAUD et suis devenu huissier de justice, associé à maître ABEILLE et maître GEORGES, dans une Étude dynamique répondant aux besoins des avocats, des syndics d'immeubles ou des services contentieux des entreprises. Nous sommes partenaires de grands groupes nationaux, tant dans la construction que la finances, et d'entreprises régionales dans le commerce et l'immobilier.

Après des expériences réussies en tant qu'avocat en Vendée et à Marseille, je vous propose mes services en tant qu'huissier de justice à Marseille.



Mes compétences :

Droit des procédures civiles d'exécution