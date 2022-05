Romain GAUTHIER

Jahia propose l'une des plateformes d'expérience utilisateur open source les plus avancées du marché. Elle associe des fonctionnalités de gestion de contenu web, de gestion de documents et de portail à l'encontre du fractionnement classique (et obsolète) du marché avec une interface unifiée conçue pour les professionnels. Cela permet aux entreprises de maîtriser réellement leur gestion de l'expérience digitale, à la fois en interne et pour les clients finaux.



Mes compétences :

Développeur

Hibernate

Alfresco

J2EE

Java

Agile

Spring

Développement international