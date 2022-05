Romain GAZELE

Bonjour,



Romain, 23 ans, dispose d'un BTS en systèmes électroniques option Informatique & Réseaux.

De nature sociable, curieux, je suis toujours désireux d'apprendre et de découvrir de nouvelles technologies.

Au fur et à mesure des emplois, je me suis orienté dans l'administration réseau, la gestion de parc informatique et plus récemment dans la direction SAV.

Je recherche des opportunités plus particulièrement sur la région Grenobloise et le bassin Varois, mais je suis à l'écoute de toutes propositions dans la région PACA.



Mes compétences :

Gestion de parc informatique

Formation

Export

Administration système

Management

Gestion de la relation client

Administration réseaux

Support client

Large Companies