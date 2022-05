Romain GERVOIS

Passionné de l'Internet et émerveillé par le potentiel indéniable que ce média représente, je décide très jeune d'en faire mon métier et de me spécialiser.



Amoureux d'interfaces sobres, simples et utilisables, j'explore et suis rapidement conquis par les possibilités offertes par les standards du W3C (XHTML et CSS) associés aux scripts clients (JS, DOM, AJAX et JSON).



L'application technique étant avant tout une démarche destinée à satisfaire des besoins utilisateur, je m'intéresse alors à des problématiques plus profondes.



Fortement intéressé par l'accessibilité numérique (WCAG, ATAG et ARIA), je n'hésite pas une seconde à m'autofinancer l'expertise AccessiWeb de l'association BrailleNet et intègre le Groupe de Travail AccessiWeb (GTA) en juillet 2010.



Mes compétences :

Développement Web côté client

Développement Web côté serveur

Évaluation de l'accessibilité Web

Mise en accessibilité de solutions Web

Accessibilité numérique

Javascript