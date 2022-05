Romain GUIZIOU

Rapidement concerné par les enjeux énergétiques actuels, j'ai décidé de suivre la formation Génie Thermique et Energie à l'IUT de Lorient. Désireux de poursuivre mes études et de développer mes connaissances relatives à la production, au transport, à l'utilisation et à la gestion de l'énergie, j'ai effectué une Licence puis un Master Sciences Pour l'Ingénieur parcours 'Énergétique".

Je suis désormais à la recherche d'un emploi dans le domaine de l'énergie afin de participer activement au défit énergétique auquel nous sommes confrontés. Ma rigueur, mon autonomie et ma volonté de réussir sont des qualités que je souhaiterais mettre à profil au sein d'une entreprise.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Perrenoud

TRNSYS

AutoCAD

Clima-Win

Pléiades+comfie

MATLAB

Comsol Multiphysics

Simapro