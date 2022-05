Romain KOENIG

Compétences techniques



Langages : Programmation Java, C/C++/C#, XML, XHTML et CSS, notions de PHP, de Python et de scripting

Frameworks : JEE, Struts, .NET, notions Android

Bases de données SQL : Oracle, DB2/400, PostgreSQL, SQL Server, MySQL

Outil ETL : Talend (mise en application sur plusieurs projets dans un cadre professionnel)

CMS : Joomla! (mise en place, utilisation, paramétrage, notions de développement de modules).

Systèmes d'exploitation : Windows (XP, 2008 R2), Linux (Ubuntu Desktop et Server).

Outils de développement : Bonne maîtrise d'Eclipse et gVim, Visual Studio



Langues

- Français : Langue maternelle

- Anglais : Bon niveau ; stages linguistiques en Angleterre et 2 mois de travail aux U.S.A. Titulaire du First Cambridge Certificate

- Allemand : Connaissances de base ; un an de travail en Allemagne



Mes compétences :

Gestion de projet

Android

Java

As400

Microsoft .NET

DB2

SQL

C++

Java EE

Java Platform

Linux

XML

Talend

Talend Open Studio