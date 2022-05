Romain LAMBERT

Force d'une expérience de 9 ans, mon objectif et mon point d'honneur est d'accompagner les clients dans la gestion de leur flux documentaire.



Véritable « Business Developer » et « acteur du tissu économique local », tant sur les Grands comptes que sur les professions Libérales liées au Juridique et à la Finance mes principales missions sont de détecter vos besoins et problèmes et de vous proposer des prestations à valeurs ajoutées sur mesure allant des systèmes d'impression en passant par des solutions logicielles dédiées à la gestion des flux documentaires, audit des systèmes d’impressions, formation et mise en place de politique d'impression et d'accompagnement aux changements.



Je met un point d'honneur à baser mon métier sur l’écoute et la confiance de mes clients en plaçant ces derniers au centre de mes préoccupations



Mes compétences :

Commerce

Marketing

Gestion de comptes