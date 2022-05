Romain LEGAT

Après de nombreuses petites expériences dans le secteur de l’automobile et les télécom je suis rentré chez STANDARD INDUSTRIE INTERNATIONAL par la petite porte en tant qu’Assistant Technique en 2011.

Le service recrutement de l’époque recherchait quelqu’un de technique pour effectuer les chiffrages au bureau sur une certaine gamme de produit (LIFTUBE®).

Je me suis adapté doucement à l’entreprise et aux différents services en commençant les déplacements en chantiers et en effectuant quelques visites avec les commerciaux pour des projets précis.

De fil en aiguille j’ai acquis une maturité dans les déplacements avec les commerciaux et les clients sur les secteurs des cimenteries verrerie sidérurgie, ce qui m’a permis l’accès au poste de Chef de Produits, qui fait entièrement le lien entre la technique et le commercial pour l’accomplissement d’une vente.

De manière générale, j’aime ce que les déplacements m’apportent au quotidien. L’ouverture d’esprit, le contact humain et culturel, le service personnalisé.