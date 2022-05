Romain LEININGER

Actuellement ingénieur d'essais chez DELPHI division connectique



Je suis issus d'une formation en génie des matériaux (spécialité métallurgie) avec une orientation en gestion de projet.



Cette orientation a été consolidée par un deuxième master en management et administration des entreprises (IAE Poitiers)





Pour plus d'informations, ne pas hésiter à m'écrire à l'adresse suivante: romleininger@gmail.com



Mes compétences :

Essais mécaniques

Essais et étalonnage de nouveaux produits et

Planification

Management de projet

Véhicule électrique

Propriété intellectuelle

Brevets

Innovation

Management opérationnel