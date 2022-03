Romuald ROGNON

Proche des hommes, autonome, leader, gestionnaire et autodidacte, j'ai basé mon expérience sur mon ambition et ma capacité d'adaptation.



En qualité de DIRECTEUR REGIONAL Multi sites, je cumule à ce jour plus de 7 ans d'expérience dans le pilotage et l'animation d'un réseau de centres auto composé de plus de vingt agences.



En effet, après avoir évolué depuis 20 ans dans le monde de l'automobile j'ai acquis une forte expérience des divers métiers liés à l'après vente tel que la carrosserie, la mécanique, le vitrage, la vente et son management.



Pour résumer ce que je retiens de mon expérience professionnelle?

- C'est que l'humain reste le centre névralgique dans n'importe quelle entreprise.