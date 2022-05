Conception et mise en œuvre d'évènements nationaux et internationaux

Gestion et coordination : financière (mise en place, suivi des budgets), temporelle (planification) et humaine (management)



Dynamique, autonome, travail en équipe

Qualités relationnelles

Sens de l'organisation, de l'anticipation

Réactivité et adaptabilité

Rigoureuse et organisée



Mes compétences :

Communication

Evénementiel