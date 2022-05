Sabrina CLERC

Diplômée d'un BTS informatique de gestion option développeur d'application en 2008.

Je suis embauchée en Avril 2009 dans la société DistriMobileSystems à Vienne (38).

Etant technicienne support, j'étais en charge de la Hotline Niveau 3, des tests, de la relation client, du développement et maintien de l'outil de configuration interne. Par la suite, je me réoriente vers l'enseignement. D'abord en tant que professeur de mathématiques puis d'informatique. Enfin, je concilie mes passions de l'informatique et de l'enseignement en tant qu'enseignant TIM.



Mes compétences :

Développeur web

Support client

Économie & Gestion

HTML

Enseignement

Wordpress

MySQL

DNS

Sketch up

Microsoft Office

PHP