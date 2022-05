Sabrina HAMILTON

Grâce à ma dimension multiculturelle, j’ai très tôt développé un goût pour l’international et les voyages. J’ai acquis une solide expérience professionnelle de 14 ans, dans un grand groupe international (Philips), avec des responsabilités multi-pays, en exerçant principalement 3 métiers : trésorerie / audit interne / achat de voyages d’affaires.



En qualité de Travel Manager, ma dernière expérience professionnelle, ma principale mission consistait à développer et mettre en place des solutions d’achat de voyages optimisées, conciliant à la fois, les efficiences achat et les besoins des clients internes. J’ai participé activement à la définition de la stratégie et à sa mise en place opérationnelle chez Philips. J'ai été force de proposition et j'ai accompagné les collaborateurs dans la mise en place et l'acceptation des changements rendus nécessaires par la logique économique. C'est avec beaucoup de persévérance, d'écoute et de solutions apportées aux problèmes remontés et mon sens de la négociation, que j'ai pu conduire mes projets à terme avec succès. De ce fait, j’ai acquis une bonne connaissance et une bonne visibilité du secteur des voyages d’affaires.



Aujourd’hui, je suis à la recherche d'une nouvelle opportunité professionnelle dans l’industrie des voyages, et je souhaite piloter, dans cet environnement, en pleine mutation, des projets axés sur l’optimisation des processus/ la réduction des coûts, pour le compte d’un grand groupe international.



