Sabrina KÉLÉYAN

10 ans d'expérience dans le digital.

Secteurs du luxe, des cosmétiques et du tourisme.



COMPÉTENCES EN MARKETING DIGITAL

- Définition et pilotage de stratégie digitale, on-line et in store

- Animation et refonte de site de marque, desktop et mobile

- Lancement produits : activation digitale en 360°

- Mise en place et pilotage d’e-services

- Digitalisation des points de vente

- Définition et gestion de budget

- Suivi et optimisation des résultats



COMPÉTENCES EN MANAGEMENT

- Management et gestion d'équipe (9 personnes)

- Pilotage et animation d'équipes de production (équipes créatives et techniques)



Mes compétences :

Digital marketing

Internet mobile

Digital strategy

Internet

Web mobile

Mobile

Communication online

Applications mobiles

Mobile marketing

Webmarketing

Digital Asset Management

Stratégie digitale

Planning digital

Luxe

Tourisme

Cosmétique