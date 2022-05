Sabrina LHOMME

De formation supérieure en marketing et vente, j'ai un parcours dans le métier de communicant depuis mes premiers stages en entreprise.

Passée par une agence de communication parisienne, puis dans l'équipe d'organisation d'un grand salon professionnel parisien, j'ai pu décrocher un très beau poste de responsable communication en Europe pour un grand groupe industriel international, pour ensuite, aujourd'hui, travailler sur 4 événements de développement du territoire avec la CCI de Reims et Epernay.



Je suis aujourd'hui à l'écoute du marché, dans les métiers de la communication et du marketing, idéalement dans une entreprise privée.



Mes compétences :

Communication

Marketing