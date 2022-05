J'ai 31 ans. J'habite Château du Loir dans la Sarthe et je suis actuellement à la recherche d'un emploi dans le secrétariat.



J'ai travaillé 10 ans sur la région Parisienne en tant qu'employée administrative au sein d'un service client et je souhaite à présent compléter mes compétences au sein d'une entreprise si possible sur Château du Loir pour le moment.



Mes compétences :

Accueil

Accueil clientele

Administration

Communication