Sabrina MOUKAH

Diplômée d'un Master 2 d'Ergonomie et de psychologie du travail.

Mon objectif est de contribuer à l'amélioration des conditions de travail des opérateurs, de prévenir les risques professionnels, de préserver la santé au travail et de ce fait d'améliorer l'efficacité des entreprises.



Spécificités: l'ergonome analyse le travail, le comprend et le transforme. Son apport est considérables sur des question d'organisation du travail, de conception de lieu de travail (bâtiment, poste, etc.), de gestion des risques et de production de qualité.

Il intervient aussi sur des problématiques de gestions des ressources (humaines et techniques) et de prévention des risques d'épuisement professionnel.

Sa spécificité tient dans sa démarche systémique, en effet dans la situation de travail, l'ergonome intervient en prenant en compte l'ensemble du système (les hommes (dans sa dimension psychologique, cognitive, sociale, physiologique, etc.), la technique, le social...) pour appréhender avec un maximum de précision l'ensemble des interactions entre variables ayant une influence sur la sécurité, la santé des salariés et sur la production et la pérennité de l'entreprise.



Qualités: dynamisme, autonomie, rigueur, négociation, travail en équipe et leadership.



Mes compétences :

Audit social

Leadership

Créativité

Négociations sociales

Autonomie

Adaptabilité

Analyse de données

Rigueur