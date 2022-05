Sabrina NAHUM

Je suis responsable des services généraux pour Viadeo et ses filiales (US, Maroc, Europe, ...).

A mon arrivée en 2008, j'ai mis en place les process et j'ai défini la politique des frais généraux, en lien avec la direction financière.

Je suis particulièrement sensible au bien-être des salariés. Au cours de ces années, j'ai essayé de contribuer à l'amélioration des conditions de travail et donc du bien-être des équipes.



Mes compétences :

Négociation

Gestion de projet

Services généraux

Management

Cuisiner des fondants au chocolat

Office management