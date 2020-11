Saloa OULED BARKA

Riche d’une expérience de plus de 13 ans en centre d’appel en France et Off Shore, j’ai acquis un solide savoir-faire que ce soit en terme de management, gestion ou encore formation.

Dans le cadre des diverses fonctions que j’ai assurées, j’ai pu pleinement mesurer d’une part l’importance d’une relation client fondée sur le partenariat, la transparence et la confiance et d’autre part l’importance d’un management de proximité.

De même les différentes activités que j'ai gérées m'ont permis de développer des qualités telles que l'adaptabilité, la réactivité et l'anticipation.



Mes compétences :

Relation clients

Centre de relation client

Management opérationnel

Formation