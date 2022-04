Sami MERABET

Après un service volontaire Européen en Hongrie ou j'y ai séjourné un an. J'ai crée une association d'ancien volontaire Européen, qui m'a permis à plusieurs reprises d'organiser des séminaires qui regroupaient plusieurs pays européens sur différentes thématiques (citoyenneté européenne, culture...)et réunissait environ plus d'une cinquantaine de personnes. Ces expériences m'ont permis de développer mon sens de l'organisation .

Du point de vu professionnel, après un parcours conséquent dans le domaine de la prospection téléphonique au sens large (émission et réception), je viens de finaliser une formation en gestion et transaction immobilière au sein de l'ACIFOP Libourne qui s'est concrétisé par un stage au sein de l'agence Foncia d'une durée de 6 semaines.

Toujours dans une logique d'acquisition de connaissance tout en gardant un contact avec le "terrain", pour un domaine qui me passionne (l'immobilier), Aprés un contrat de professionnalisation dans le cadre d'une licence professionnelle Gestion et Transaction immobilière au sein d'une agence indépendante à Mérignac.

Je suis agent commercial indépendant au sein d'une agence immobilière à Bordeaux



Mes compétences :

Immobilier

Vente

Marketing

Management

Gestion

Communication

Achats