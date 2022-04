Samia LAKHAL

Un Grand Homme m'a dit, un jour : "le premier contact avec le salarié est son bulletin de paie", ce grand homme est Ludovic TCHOULFIAN.

Le temps a confirmé ses dires et je suis toujours très investie dans mon travail.

Au delà des contraintes administratives, légales et conventionnelles liées au poste, je mets un point d'honneur à honorer mes devoirs vis à vis et de mon employeur, et des salariés et de l'administration sociale.

J'aime mon travail, je dirai même plus, ce travail est une passion,

C'est un véritable challenge, on participe au climat social de l'entreprise, on met en application les mises à jours légales et conventionnelles, on les explique aux salariés.

La paie n'est pas simplement un travail technique, c'est aussi de la communication, du relationnel et de l'écoute.

j'ai eu la chance de travailler avec des personnes formidables et je continue à apprendre et à partager mes connaissances et compétences.



Mes compétences :

Charges sociales

Gestion du personnel

entrées, sorties salariés

gestion des temps

PeopleSoft, Cegedim, ADP

Microsoft Word, power point, excel

veille sociales et conventionnelles

suivi effectifs

requêtes

CSP

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

PeopleSoft