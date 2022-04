Samia SACHE

J'ai créé une société en 1991 que j'ai dirigée jusqu'en 1998.

Dans ces perspectives managériales, j'ai poursuivi ma carrière dans l'encadrement et la gestion d'équipe.

J'ai ensuite eu l'opportunité de m'orienter vers la fonction publique en tant que Coordinatrice de Centre de Loisirs.





Compétences :



Connaissance des collectivités et du service public

Esprit d'équipe

Communication et animation d'équipe

Relations extérieures, animation de réseau

Ecoute active



Mes compétences :

Coordinatrice