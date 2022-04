Samira GRIGRA

Actuellement Chef de marché Services chez Ciel, l'éditeur de logiciels pour petites entreprises numéro 1 en France, j'y ai occupé tour à tour les postes de commerciale sédentaire, chef de groupe, chargée de marketing opérationnel.

Mon parcours professionnel me permet d'allier aujourd'hui des qualités indispensables à la tenue de mon poste : sens commercial, autonomie, rigueur dans l'atteinte des objectifs, esprit d'analyse et de synthèse.

La gestion de nouveaux projets, la mise en place de stratégies de conquête de nouveaux marchés, ainsi que la conception et le lancement de nouveaux services sont autant de challenges que j'aime relever. Et une fois que ces projets/services voient le jour, quelle satisfaction de pouvoir les développer !