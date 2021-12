Ecouter, conseiller et accompagner sont les missions que je me fixe chaque matin.

Parce que l'humain est forcément au coeur de la réussite, je cherche toujours à établir des relations de confiance avec mes interlocuteurs.

Business, respect et authenticité sont pour moi les fondamentaux de relations réussies.



Mes compétences :

CEGID

ERP

Gestion d'affaires

Vente

Gestion commerciale

Gestion d'Affaire

Informatique

Comptabilité

Gestion de projet