Samuel ICHER

Le Pôle Recrutement Manpower, c'est une équipe de 20 experts en recrutement CDD et CDI. Cette équipe dynamique se compose d'une part, de chargés de Sourcing formés à tous les canaux de recrutement, et d'autre part, de Chefs de Projet spécialistes en solutions de recrutement volumique.



Des PME aux Multinationales, nous sommes en capacité à répondre à tous vos besoins en recrutement volumique, qu'ils se situent sur un seul ou plusieurs sites en France ou en Europe.



Professionnels et candidats experts de tous les secteurs, n'hésitez pas à nous rejoindre et à nous contacter pour qu'ensemble, nous trouvions des réponses à vos besoins d'aujourd'hui et à vos projets de demain



Mes compétences :

Recrutement cadres

Enseignant

Intervenant et Conférencier

Ressources humaines

Management

Recrutement

Ingénierie

Gestion des ressources humaines

Management transversal

Formation