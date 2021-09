Sandie DUBOIS

Généraliste RH, j’ai développé une expérience professionnelle basée sur la flexibilité et le challenge notamment pour accompagner les organisations et les ressources humaines dans des contextes sensibles de réorganisation.



J’ai pu ainsi aborder l'ensemble des aspects de la fonction RH dans différents types d’entreprises et secteurs d’activités.



Dotée d’une grande faculté d’adaptation, je vous propose mes compétences dans le cadre d’un poste transversal en ressources humaines.



Mes compétences :

Administration du personnel

Informatique

Paie

Recrutement

Assistante de direction

Formation

Esprit d'équipe

Psychologie du travail