Sandrine ANANIE

Traductions de l'anglais vers le français et rédaction des versions françaises de supports publicitaires



Je suis spécialisée dans les supports de communication externe (brochures marketing, publicités, sites internet, communiqués de presse...), notamment dans les secteurs de la cosmétique et du luxe.



Je compte parmi les clients pour lesquels j'ai eu le plaisir de travailler quelques unes des plus grandes marques françaises et internationales de cosmétique, de parfumerie, de mode et de maroquinerie, ce qui, bien sûr, n'exclut pas d'autres secteurs d'activité !



Je m'attache à entretenir des relations de travail agréables et professionnelles et garantis donc la confidentialité des informations qui me sont confiées.



Ma caractéristique : la rédaction d'une communication taillée sur mesure pour répondre aux besoins du client, ce qui passe par l'écoute précise de ses attentes. Les textes que je rédige sont fluides, élégants, créatifs, incisifs au besoin, toujours adaptés à la cible.



Je crée également des slogans publicitaires pour les entreprises ou services étrangers souhaitant investir le marché français.



Mes compétences :

Advertisement

Cosmetics

Cosmétique

Études de marché

Hotels

Luxe

Luxury

Luxury Goods

Market Research

Marketing

optimization

Publicité

Research

Search

Search engine optimization

Seo

SEO = Search Engine Optimization

Tourism

Tourisme

Traduction

Traductrice

Translation