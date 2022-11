Sandrine ANDRÉ

Professionnelle passionnée par l'agro-alimentaire, dans mes postes et missions, j'ai à coeur de fédérer tous les acteurs autour des démarches Qualité.

Je bénéficie de plus de 20 années d'expériences dans toutes les étapes des systèmes Qualité : définition, mise en place, analyse, optimisation - au sein d'entreprises de tailles et dans des domaines d'activités très variés.

Mes motivations et mes valeurs dans ma vie professionnelle ainsi que personnelle : riche relationnel, implication, organisation, fiabilité, travail et esprit d'équipe.



Mes compétences :

Pratique courante de l'anglais

Connaissance des outils informatiques

Connaissance des outils qualité (RCA, Pareto, 5 WHY...), des référentiels qualité (IFS V7, BRC V8, ISO 9001), certifications produits (Kosher, Bio, Rainforest, Fairtrade)

Auditeur qualité

Pilote équipe HACCP

Management, développement des compétences, formation

Gestion de projet