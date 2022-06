Sandrine DEBAILLEUX

Consultante confirmée, 10 ans d'expérience dont 2 ans comme ergonome à l'INRETS (Institut de recherche) et 8 ans comme ergonome consultante.

Ergonome de formation scientifique (physiologie et neurosciences), j'ai une double expérience en :

- Ergonomie de conception de systèmes avec prise en compte des besoins utilisateurs

- Ergonomie des postes de travail, avec proposition de solutions adaptées aux besoins professionnels et spécifiques des salariés pour l'amélioration de leurs conditions de travail.



Depuis avril 2010, j'exerce ponctuellement à mon compte en tant qu'ergonome spécialisée dans la déficience visuelle, essentiellement en collaboration avec la structure EMC consultante (www.emc-consultante.fr).



De septembre 2007 à avril 2010, j'exerçais au sein du CECEIF-DV (Centre d'Evaluation, de Conseil et d'Expertise d'IdF) de l'association Paul Guinot sur la déficience visuelle, en tant qu'ergonome.

Mes principales activités pour différentes entreprises (privé/public):

- Adapter les postes et matériels de travail (insertion ou maintien dans l'emploi de personnes DV ou le devenant),

- Mener des actions de sensibilisation sur la déficience visuelle et aides techniques adaptées.



Mes compétences :

Ergonomie

Prévention des risques

Communication

Analyse de poste

Analyse des besoins