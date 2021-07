Sandrine GOSSE

Ingénieur agro-alimentaire 15 ans d'expérience en Qualité et management de projets.



Responsable Qualité et Ingénierie Opérationnelle pour Louvre Hotels Group depuis 2010 (1200 hôtels, 43 pays).



10 ans d'expérience en tant que Responsable Qualité dans la distribution alimentaire GMS et RHD.



2 ans chez le leader de la restauration scolaire en tant que Chef de Projets frais généraux et développement durable.



Compétences-clés : gestion de projets, pilotage de la performance Qualité, management, food safety, stratégie des déploiements opérationnels.



Mes compétences :

Hygiène

Qualité

Sécurité alimentaire

Distribution

Développement durable

Restauration

Gestion de projets

Management d'équipe

Relation Client