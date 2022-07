Sandrine MICALLEF

Motivée et engagée dans mes projets, je suis à la fois ouverte d'esprit, autonome et privilégie le travail d'équipe. Je suis passionnée par le développement personnel, la nutrition, la natation et l'importance des relations humaines en milieu de travail.



J'ai de bonnes capacités d'analyse et d'organisation ainsi que de solides compétences en communication.



Les points forts de ma personnalité:

Positive, rigoureuse, travailleuse, ambitieuse, facilité dadaptation, excellent relationnel, curieuse, à lécoute et considération dautrui.



Mes compétences :

Management de projets

Analyse de données

Relationnel

Orthographe

Benchmarking

Marketing

Communication interne