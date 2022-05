Sandrine NEY

Originaire de Paris mais résolument Bordelaise depuis un peu plus d’un an, je suis une passionnée de communication. Mes expériences sur des postes riches m’ont permis de développer une forte polyvalence pour le métier de communicante. Issue d'une formation à tendance journalistique et véritable accro des mots et de la langue française, ce qui me motive plus que tout c'est la communication rédactionnelle.



Compétences clés :

• Stratégie : élaboration de stratégie et mise en oeuvre de plans de communication, gestion budgétaire.

• Rédaction : journaux internes, actualités intranet, newsletters internes et externes, guide métier, publireportage.

• Web : création et mise à jour de sites internet/intranet à l’aide de CMS, rédaction web, création et envoi de newsletters (Campaign commander), animation de réseaux internes et pages Facebook.

• Relations Presse : rédaction de communiqués et dossiers de presse, gestion de fichiers journalistes internes, maîtrise de Datapresse, création de revues de presse, analyses des retombées.

• PAO : création d’outils de communication print et web (Photoshop, Illustrator et InDesign CS6), connaissance de la chaîne graphique, environnement MAC et PC.

• Événementiel : conception, organisation et mise en place d’événements internes et externes.

• Langue : Anglais courant - traduction de textes courts (principalement en thème).



Mes compétences :

Réactivité

Créativité

Rédaction

Relations Presse

Sémiologie

Communication interne

Gestion de la relation client

Dynamisme

Gestion administrative

Objets publicitaires

Gestion budgétaire

Intranet

revue de presse

Evénementiel

Supports de communication

Newsletter

Communication externe

Gestion de prestataires

Communication événementielle